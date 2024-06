Franse actrice Anouk Aimée (92) overleden

De Franse actrice Anouk Aimée is op 92-jarige leeftijd overleden. Haar agent laat aan Franse media weten dat ze thuis in Parijs is gestorven. Aimée was te zien in meer dan zeventig films. Voor haar rol in Un homme et une femme (1966) werd ze genomineerd voor een Oscar.

Ook had ze rollen in films als La dolce vita, Lola en 8 1/2. Haar laatste filmrol was in 2019, in Les plus belles années d’une vie.

De actrice won meerdere prijzen voor haar werk. Zo kreeg ze een César, het Franse equivalent voor een Oscar, voor haar oeuvre. Ook werd Aimée bekroond met onder meer een Golden Globe en een BAFTA.

Beeld: Getty Images