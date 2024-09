‘Foo Fighters nemen een pauze na vreemdgaan Dave Grohl’

De Foo Fighters nemen een pauze naar aanleiding van het nieuws rond leadzanger Dave Grohl. Dat meldt althans de Amerikaanse nieuwssite The US Sun. Begin deze maand maakte Grohl bekend dat hij was vreemdgegaan en buiten zijn huwelijk een dochter heeft gekregen. De Amerikaanse rockband annuleerde donderdag al zijn eerste show sinds het nieuws naar buiten is gekomen.

Volgens The US Sun, de Amerikaanse tak van de Britse krant The Sun, wil Grohl voorlopig thuis bij zijn familie zijn. De band zou daarom besloten hebben de optredens even stil te leggen.

Eerder deze maand deelde de 55-jarige zanger het nieuws rond zijn vreemdgaan en pasgeboren dochtertje op Instagram. “Ik hou van mijn vrouw en mijn kinderen, en ik doe er alles aan om hun vertrouwen terug te winnen en hun vergiffenis te verdienen”, schreef de rocker. De zanger is sinds 2003 getrouwd met Jordyn Blum en heeft met haar drie tienerdochters.