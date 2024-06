‘Fillerqueen’ Kylie Jenner (26) in tranen om kritiek op ‘oude kop’

Kylie Jenner wordt geraakt door kritiek op haar uiterlijk die ze via sociale media krijgt. De 26-jarige realityster barst in een aflevering van The Kardashians in tranen uit als ze vertelt over de vele berichten dat ze er “oud” uitziet.

“Ik heb hier nog nooit om gehuild, maar het doet me wel wat”, zegt Jenner geëmotioneerd. “Sommige mensen nemen het voor me op en zeggen dat het gemeen is of dat we het anno 2024 niet meer over uiterlijk moeten hebben, maar dan zie ik ook weer berichten over dat ik dat op mezelf heb afgeroepen omdat ik mijn gezicht heb ‘verkloot’ doordat ik zoveel plastische chirurgie heb gehad.”

‘Niet oké’

Zelfs als de realityster “zoveel plastische chirurgie” had gehad, vindt ze dat het niet “oké” is om over mensen hun uiterlijk te praten. “Mensen doen dat al sinds mijn twaalfde of dertiende. Al voordat ik fillers in mijn lippen had, hadden mensen het over mijn uiterlijk.”

Dat soort berichten noemt Jenner pijnlijk. “Ik zie onder elke post staan dat ik er oud uitzie.”