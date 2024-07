Fans woest op Ed Sheeran om selfie met Johnny Depp: ‘dom’ en ‘verschrikkelijk’

Fans van Ed Sheeran zijn boos op de Britse zanger. Hij had eerder deze week een ontmoeting met Johnny Depp. De acteur en de zanger waren, samen met Russell Crowe, bij een concert van Andrea Bocelli in de buurt van Florence.

De drie beroemdheden poseerden voor een selfie en fans van Sheeran concludeerden daaruit dat hun idool het heel gezellig had met Depp. Sinds de geruchtmakende smaadzaak tussen de acteur en zijn ex Amber Heard ligt Depp onder vuur. De zaak duurde zes weken en er was veel media-aandacht voor. Depp sleepte Heard voor de rechter om een artikel dat de actrice had geschreven over haar ervaringen met huiselijk geweld. Hoewel Heard in het stuk geen naam noemde, was het volgens Depp overduidelijk dat het over hem ging. De acteur beweerde dat zijn carrière en reputatie eronder hadden geleden en eiste een schadevergoeding. De jury gaf hem gelijk en daarover zijn de meningen verdeeld.

Dom

Op sociale media roepen mensen nu op tot een boycot van Sheeran. Ook enkele van zijn trouwe fans laten weten dat ze het helemaal hebben gehad met de zanger. De Brit wordt dom genoemd door een van zijn volgers. “Dit is verschrikkelijk”, schrijft een ander. “Ik dacht altijd dat de haat voor Ed Sheeran geforceerd was, maar nu noem ik me een Ed Sheeran-hater”, schreef een gebruiker van X bij de post van Crowe waarin hij de selfie van hem met Sheeran en Depp deelt.

Teatro del Silenzio backstage shenanigans with Teddy & Johnny.

Lubrication by Guinness.

Perfect.

— Russell Crowe (@russellcrowe) July 18, 2024

Ode aan Jeff Beck

Sheeran, Depp en Crowe waren bij het concert aanwezig omdat ze met Bocelli optraden. Sheeran zong een duet met de tenor. Depp speelde gitaar terwijl Bocelli een ode bracht aan de Engelse gitarist Jeff Beck, een goede vriend van Depp die vorig jaar overleed. Crowe zong ook een lied.