Emma Roberts stapt in het huwelijksbootje

Emma Roberts is verloofd. De 33-jarige actrice maakt dinsdag op Instagram bekend dat ze gaat trouwen met haar vriend, acteur Cody John.

“Ik deel het hier voordat mijn moeder het aan iedereen vertelt”, schrijft Roberts bij een foto waarop ze haar verlovingsring laat zien. Het bericht is een knipoog naar eerder dit jaar toen haar moeder ongevraagd een foto had gedeeld waarop het gezicht van de 3-jarige zoon van Roberts te zien is.

De actrice deelt haar zoon met haar ex Garrett Hedlund. Ze bevestigde haar relatie met John eind 2022. Roberts is de dochter van acteur Eric Roberts en een nichtje van Julia Roberts.