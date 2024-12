Emeli Sandé begint eigen platenlabel

Emeli Sandé is een eigen platenlabel, Venus Records, begonnen. Volgens de Britse krant The Mirror wil Sandé niet meer doen wat grote labels van haar vragen.

De zangeres zegt dat bij grotere labels de muziek nadat het gemaakt is bij meerdere teams terechtkomt, die dan beslissingen nemen over het eindproduct. “Ik heb al best wat ervaring. Daarom vond ik dat ik er klaar voor was om dit nu te proberen. Ik moest altijd mijn best doen om gehoord te worden. Ik moest hard zijn over bepaalde dingen die eigenlijk gewoon een samenwerking zouden moeten zijn.”

Sandé weet nog heel goed dat ze moest vechten voor een nummer. “Ik vond dat het liedje helemaal af was, maar andere mensen vonden dat het iets anders moest worden. Het is frustrerend als mijn muziek mensen niet kan bereiken.”

Ze raakte geïnspireerd door artiesten zoals Raye en Kate Nash die zich ook uitspraken over de industrie. “Ik had altijd het gevoel dat ik niet moest klagen en gewoon dankbaar moest zijn dat ik er überhaupt mocht zijn. Het is een mooie tijd voor vrouwen om de controle te nemen in wat zij doen.”

De Next to Me-zangeres is bezig met haar nieuwe album. “Ik ga terug naar de piano, dus het wordt simpel maar heel erg diep.”