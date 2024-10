Elton John is nog nooit zo gelukkig geweest

Elton John is nog nooit zo gelukkig geweest als nu. Dat vertelde de artiest na een verrassingsoptreden op het New York Film Festival, meldt entertainmentwebsite People.

Tijdens de toespraak blikte John terug op zijn tumultueuze carrière en zijn relatie met zijn man David Furnish. “Muziek is geweldig. Roem is geweldig. Maar het was niet genoeg. Er miste iets. Uiteindelijk vond ik compleet en absoluut geluk en vreugde toen ik David ontmoette en toen ik kinderen kreeg”, aldus de 77-jarige artiest.

“Er was altijd muziek in de goede tijden en de slechte tijden”, vertelde John verder. “Zelfs in de zwartste tijden speelde ik nog muziek en nam ik nog muziek op.” In de eerste jaren van zijn carrière kreeg de zanger alles wat hij toen wilde, vervolgt hij. In de jaren 70 en 80 raakte hij echter verslaafd aan drugs en alcohol. In 1990 kickte hij af. “Toen dat gebeurde, begon ik te begrijpen wat er miste in mijn leven: bescheidenheid, dankbaarheid en geloof.”

Het optreden ging vooraf aan een screening van de documentaire Elton John: Never Too Late, over zijn carrière. De Brit zong daarbij het nummer Tiny Dancer.