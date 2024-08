Ed Westwick in huwelijksbootje gestapt

Acteur Ed Westwick en actrice Amy Jackson zijn getrouwd. Dat maakte het Britse acteurskoppel zondag bekend op Instagram. “De reis is begonnen”, schrijft Westwick bij een trouwfoto van zichzelf en zijn bruid.

De Gossip Girl-acteur en zijn geliefde trouwden in een kasteel in de Italiaanse plaats Cilento, in de provincie Salerno. Enkele dagen geleden deelde de 37-jarige Westwick al enkele foto’s van de reis naar de trouwbestemming, die zij met een privévliegtuig maakten.

Eind januari vroeg Westwick Jackson tijdens een skivakantie in Zwitserland ten huwelijk. De twee kennen elkaar sinds 2021 en maakten hun relatie een jaar later wereldkundig.