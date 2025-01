Echte ‘Donkey’ uit Shrek overleden

De mini-ezel die de inspiratie voor het Shrek-personage Donkey vormde, is overleden. Perry, zoals de ezel heette, is op 30-jarige leeftijd overleden in Palo Alto in Californië, heeft zijn baasje bekendgemaakt via Instagram.

Perry stond model voor de animators van Shrek. Die maakten tekeningen van het dier, waarvan ze vervolgens een animatie konden maken. Perry heeft zo’n 70 euro verdiend aan zijn ‘bijbaantje’. Eddie Murphy sprak in de Shrek-films de stem van Donkey in.

‘Onze harten zijn gebroken’

De 30-jarige ezel leed aan hoefbevangenheid, een verstoorde doorbloeding van de hoeven. “Onze harten zijn gebroken. Onze lieve ezel Perry is gisteren overleden”, deelt Barron Park, waar hij woonde, op Instagram. “Hij was een geliefd lid van onze gemeenschap en we weten dat veel mensen geraakt zullen zijn door zijn overlijden.”