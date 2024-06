Doodsoorzaak Crazy Town-zanger Shifty Shellshock bekend

Een overdosis is Crazy Town-zanger Shifty Shellshock (49) fataal geworden. Zijn woordvoerder deelt de doodsoorzaak van de maandag overleden artiest woensdag met muziekblad Rolling Stone.

De zanger worstelde al een tijd met verslavingen, zegt zijn woordvoerder. “Het is jammer dat we zoveel mensen verliezen aan verslaving en de toegang tot schadelijke drugs.”

Butterfly

Crazy Town is vooral bekend van de hit Butterfly uit 2000. Twee jaar later scoorde Shellshock samen met dj Paul Oakenfold een bescheiden hit met Starry Eyed Surprise. Crazy Town ging in 2003 uit elkaar, maar kwam in 2007 weer samen. In maart bracht de Amerikaanse band nog een ep uit.