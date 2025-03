Dolly Parton geëmotioneerd door eerbetoon aan overleden man

Tekst: Denise Delgado

Dolly Parton (79) is diep geraakt door het eerbetoon aan haar onlangs overleden echtgenoot tijdens de show ‘Opry 100: A Live Celebration’ in Nashville. Op Instagram laat de zangeres weten hoe ontroerd ze was door de uitvoering van haar iconische nummer I Will Always Love You. ‘Ik ben nog steeds in tranen,’ schrijft ze.

‘Het is onbeschrijfelijk om zoveel geweldige stemmen mijn lied te horen zingen ter ere van Carl,’ gaat ze verder. Dolly bedankt alle artiesten en medewerkers van de show voor hun steun en betrokkenheid. “Ook ik zal altijd van jullie houden.”

Carl Dean, de echtgenoot van Dolly, overleed begin maart op 82-jarige leeftijd. Het stel was bijna zestig jaar getrouwd.

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @DOLLYPARTON