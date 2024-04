Flink meer luisteraars voor Dolly Parton door Beyoncé

Streamingcijfers van artiesten als Dolly Parton, Linda Martell en Willie Nelson stijgen dankzij het nieuwe album van Beyoncé, schrijft het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone. Alle drie de countryartiesten zijn op het album Cowboy Carter van Beyoncé terug te vinden.

Rolling Stone baseert het artikel op cijfers van Spotify, waaruit blijkt dat sommige nummers van de countrylegendes daar met tienduizenden luisterbeurten zijn gestegen sinds Cowboy Carter verschenen is afgelopen vrijdag. Martell, die in 1970 met Color Me Country als eerste zwarte vrouw een succesvol countryalbum uitbracht, zag afgelopen weekend haar oeuvre op Spotify met ruim 127.000 procent aan luisterbeurten stijgen. Voor Nelson steeg het aantal streams van zijn werk met 190 procent.

Net als Nelson en Martell leverde ook Parton een stukje gesproken tekst aan het album van Beyoncé. In het geval van Parton is dat om een cover van haar eigen hit Jolene in te luiden. De luistercijfers van haar eigen versie stegen daardoor afgelopen weekend met 11.610 procent. Haar gehele oeuvre werd 100 procent meer beluisterd sinds het verschijnen van Cowboy Carter.