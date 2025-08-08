Dochter Hulk Hogan wil autopsie betalen: ‘Speculaties en onzekerheid’

Brooke Hogan (37), de dochter van de overleden WWE-legende Hulk Hogan, wil duidelijkheid over zijn dood. Hoewel hij op 24 juli op 71-jarige leeftijd stierf aan een hartaanval, zijn er binnen de familie vragen over zijn medische zorg. Via Instagram laat Brooke weten bereid te zijn te betalen voor een autopsie.

Niet gecremeerd

‘Ik ben blij om te zien dat mijn vader niet is gecremeerd en dat Sky wacht vanwege vragen van de familie’, schrijft Brooke in haar Instagram-verhaal. ‘Rondom alle speculaties en onzekerheid rondom mijn vaders overlijden, stel ik voor om persoonlijk voor een autopsie te betalen als dat nodig is. Mijn vaders waardigheid en nalatenschap verdienen dat’, meent de zangeres.

Aanleiding voor haar bericht is onder andere een verklaring van Sky Daily, de weduwe van Hogan, die woensdag bekendmaakte dat de crematie is uitgesteld omdat er binnen de familie nog onduidelijkheden zijn.

Hulk kampte al langere tijd met serieuze gezondheidsproblemen, waaronder atriumfibrilleren (AFib), een hartritmestoornis met een onregelmatige, vaak versnelde hartslag, en chronische lymfatische leukemie, een vorm van bloedkanker die de witte bloedcellen aantast. Deze medische voorgeschiedenis blijkt uit overlijdensdocumenten die eind juli werden ingezien door de Amerikaanse entertainmentwebsite Page Six. Hogan had zijn kankerdiagnose nooit eerder openbaar gemaakt.

