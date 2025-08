Hulk Hogan heeft kleinkinderen nooit ontmoet: ‘Geen interesse’

Worstellegende Hulk Hogan heeft zijn kleinkinderen, de kinderen van zijn dochter Brooke (37), nooit in het echt gezien. Dat vertelt Steven Oleksy (39), de partner van Brooke, in een openhartig interview met ‘People’.

Geen interesse

Volgens Steven toonde Hulk geen enkele interesse om opa te zijn. De partner van Brooke nam voor het eerst contact op om een ontmoeting te regelen ‘ongeveer anderhalve maand nadat de baby’s waren geboren.’ “Ik stuurde opnieuw sms’jes om een beetje te peilen waar hij stond, maar er was geen interesse,” vertelt hij aan People.

De band tussen Brooke en haar vader was al jaren stroef. Ook bij de bruiloft van Brooke en Steven in 2022 schitterde Hulk door afwezigheid. “Ik doe niet meer aan bruiloften of begrafenissen.”

Verhuisd voor Hulk

De teleurstelling is groot, vooral omdat Brooke jarenlang haar best deed om de band te herstellen. “We verhuisden zelfs speciaal van Michigan naar Florida om dichter bij hem te zijn,” aldus Steven. “Ze ging met hem mee naar doktersafspraken, zorgde voor hem… Maar op een gegeven moment droogde het contact volledig op.”

Ligt niet aan nieuwe vrouw

Maar toch viel het contact uiteindelijk stil.” Het gebrek aan contact vanuit Brooke ‘had niets te maken met zijn nieuwe vrouw,’ Sky Daily, laat Steven weten. “Mijn vrouw zal dat zelf ook zeggen: het had niets te maken met zijn nieuwe vrouw. Het ging om de manier waarop hij Brooke behandelde.”

Niet alleen met haar vader is het contact verwaterd; ook met broer Nick is er nauwelijks nog sprake van contact. “Hij heeft ooit gezegd dat hij de kinderen zou komen zien, maar dat is nooit gebeurd,” aldus Steven.

Nu Hulk is overleden, lijkt er een complexe erfrechtstrijd aan te komen. Naar verluidt bedraagt zijn nalatenschap zo’n 30 miljoen euro, die verdeeld moet worden over drie verschillende families. Brooke zou zich dus kunnen opmaken voor een onzekere periode.

