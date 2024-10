Déze acteur greep ooit schreeuwend in op feest Diddy

Acteur Denzel Washington zou ooit schreeuwend hebben ingegrepen op een feest van rapper Diddy. De Oscar-winnende acteur was samen met zijn vrouw Pauletta in 2003 aanwezig op een van de beruchte feestjes, meldt een bron aan de Amerikaanse entertainmentwebsite Us Weekly.

“Denzel schreeuwde: ‘Je hebt voor niemand respect'”, aldus de bron, die naar verluidt begin jaren 2000 goed bevriend was met Washington. “Hij en Pauletta hadden gefeest tot zonsopgang. Ze hadden iets gezien en stormden naar buiten.”

De 54-jarige Diddy werd vorige maand gearresteerd in New York. Hij wordt verdacht van mensenhandel, het dwingen tot seksuele handelingen en het runnen van een criminele organisatie. De rapper is berucht om zijn feesten, waar grote sterren als Leonardo DiCaprio, Sarah Jessica Parker en Ashton Kutcher wel eens waren. Zelf ontkent hij alle beschuldigingen.