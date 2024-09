Demi Moore noemt gezondheid Bruce Willis ‘stabiel’

De gezondheid van acteur Bruce Willis is “stabiel”. Dat vertelde zijn ex-vrouw Demi Moore toen zij dit weekend te gast was in The Drew Barrymore Show. “Gegeven de omstandigheden, bevindt hij zich op een stabiele plek”, aldus de 61-jarige actrice. Moore was van 1987 tot en met 2000 getrouwd met de Die Hard-ster.

Willis (69) stopte in 2022 met acteren nadat de diagnose afasie bij hem was vastgesteld, wat zich later tot frontotemporale dementie (FTD) ontwikkelde. FTD is een zeldzame vorm van de hersenziekte. De acteur en zijn huidige vrouw hebben samen twee kinderen. Met zijn ex-vrouw Demi Moore heeft Willis drie kinderen.

Demi Moore was bij Drew Barrymore te gast om haar nieuwe film The Substance. In de komische horrorfilm speelt Moore een afgedankte oudere actrice die de kans krijgt om dankzij een mysterieus goedje een jongere versie van zichzelf te creëren. De in Cannes bekroonde film draait vanaf deze week ook in de Nederlandse bioscopen.