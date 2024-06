Deadliest Catch-ster Nick Mavar (59) overleden

Nick Mavar van het tv-programma Deadliest Catch is op 59-jarige leeftijd overleden. De politie van Alaska vertelt aan vakblad Variety dat hij een natuurlijke dood is gestorven.

Mavar was tussen het eerste en het zeventiende seizoen te zien in 98 afleveringen van de Discovery Channel-realityserie over vissers op zee. Hij was een van de hulpjes op de vissersboot. Mavar stopte in 2020 bij het programma.

Geperforeerde blindedarm

Dat deed hij nadat hij tijdens opnames een geperforeerde blindedarm had. Hij diende daarop een aanklacht in omdat er volgens hem geen goed plan lag voor medische noodgevallen aan boord. Negen jaar eerder brak Mavar zijn neus toen er tijdens een heftige storm een haak losliet die hem raakte in zijn gezicht.

Beeld: Facebook