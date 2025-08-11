Cristiano Ronaldo na tien jaar eindelijk op één knie voor Georgina

Tekst: Denise Delgado

Het moment waar fans van Cristiano Ronaldo (40) en Georgina Rodriguez (31) op wachtten, is daar: na bijna tien jaar ging Cristiano op zijn knieën. Georgina deelde het nieuws en een foto van haar verlovingsring met haar 67 miljoen volgers op Instagram.

Enorme diamant

‘Ja, ik wil, in dit leven en in al mijn levens,’ schreef Georgina bij de foto waarop haar hand met de schitterende ring te zien is, terwijl ze samen met Cristiano in bed ligt.

Love at first Gucci

De liefde tussen Ronaldo en Georgina bloeit sinds 2016, toen ze elkaar ontmoetten in een Gucci-winkel in Madrid, waar Georgina toen werkte. Een jaar later kregen ze hun eerste dochtertje, Alana (7). In 2021 maakte het stel met pijn in het hart bekend dat hun tweeling werd geboren, maar alleen dochter Bella Esmeralda (3) het overleefde.

Eigen Netflix-serie

De verloving werd lang verwacht en vorig jaar noemde Ronaldo Georgina tijdens een prijsuitreiking al trots zijn ‘vrouw’. In haar eigen Netflix-serie I am Georgina vertelde ze dat haar vrienden haar vaak plagen over wanneer de bruiloft eindelijk komt.

Échte klik

Ronaldo liet eerder weten pas te willen trouwen als zij die échte klik voelen. “Zoals met alles in ons leven. Ze weet precies waar ik het over heb. Het kan over een jaar zijn, zes maanden of een maand. Maar ik ben er 1000 procent zeker van dat het gaat gebeuren.”

Naast Georgina en hun kinderen heeft de Portugese ster nog drie andere kinderen, waaronder een tweeling via draagmoeder. Georgina speelt een belangrijke rol in het gezin. Ronaldo had eerder een relatie met model Irina Shayk.

