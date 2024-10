Heftig nieuws voor vriendin Christiano Ronaldo

Georgina Rodriguez, de vriendin van voetballer Christiano Ronaldo, heeft in het ziekenhuis gelegen met een longontsteking. Rodriguez mocht na vier dagen weer naar huis, deelt ze op Instagram.

“Eindelijk weer thuis!”, schrijft de Argentijnse. “Ik voel me nu beter maar ik ben nog steeds thuis bij mijn familie aan het herstellen.” Rodriguez bedankt de medewerkers van het ziekenhuis, de doktoren en de verpleegkundigen. “Ze hebben zo goed voor me gezorgd en daar ben ik heel dankbaar voor.” Rodriguez verbleef in het Saudi German Hospital in Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië.

Ronaldo en Rodriguez hebben sinds 2016 een relatie. Ze hebben twee kinderen samen. Geruchten gaan dat het stel recent in het geheim is getrouwd, maar dat is nog niet bevestigd.