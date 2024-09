Charlie Puth in het huwelijksbootje gestapt

Charlie Puth is getrouwd met zijn partner Brooke. Dat maakte het koppel in een gezamenlijk bericht op Instagram bekend. De zanger had zijn vriendin vorig jaar september ten huwelijk gevraagd in New York.

“Ik hou van je Brooke… dat heb ik altijd gedaan, met jou ben ik op mijn best”, schrijft de artiest bij een foto van het stel. “Bedankt dat je me de gelukkigste man ter wereld hebt gemaakt.”

De 32-jarige Puth scoorde hits met See You Again, Attention en We Don’t Talk Anymore.