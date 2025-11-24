Cate Blanchett presenteert kerstspecial op BBC Radio 4

Actrice Cate Blanchett (56) verruilt deze kerst het witte doek voor de radiomicrofoon van de BBC. Ze is een van de zes publieke figuren die dit jaar als gastredacteur optreden bij het programma ‘Today’ op BBC Radio 4. Ook oud-premier Theresa May (69) behoort tot de gastredacteuren.

Impact van AI

Cate presenteert op 27 december een aflevering over de impact van AI op vrouwen in de filmindustrie, hoe verschillende landen omgaan met de vluchtelingencrisis en duurzaamheid in de mode. Daarnaast duikt ze in de helende werking van tuinieren. Op oudejaarsavond bespreekt Theresa May onderwerpen als huiselijk geweld, vertrouwen in de politiek en moderne slavernij.

Geestelijke gezondheid

Het Today-programma nodigt al 22 jaar gastredacteuren uit tijdens de feestdagen. De gastredacteuren trappen af op kerstavond, met een programma van Bragg over de oorsprong van het kerstverhaal en de veranderende maatschappelijke houding ten opzichte van geestelijke gezondheid. Eerdere gasten waren onder meer Stephen Hawking, Angelina Jolie en Ellie Goulding.

