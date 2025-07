Johnny Depp weigerde acteer­carrière te stoppen: ‘Fuck you’

Johnny Depp (62) weigerde te stoppen met acteren toen Warner Bros. hem vroeg zijn rol in ‘Fantastic Beasts’ op te geven. Hij verloor destijds een Britse smaadzaak tegen krant ‘The Sun’, die hem een ‘vrouwenmepper’ had genoemd. Hoewel hij zich onder druk gezet voelde om zijn acteercarrière te beëindigen, deed hij dat niet.

Met pensioen?

Johnny verloor in 2020 de smaadzaak. Kort daarna vroeg Warner Bros. hem om zijn rol als de duistere tovenaar Gellert Grindelwald neer te leggen. “Ik was gewoon bezig met het filmen toen ze ineens zeiden: we willen graag dat je stopt”, vertelt Johnny in een interview met The Telegraph. “Maar voor mij voelde het alsof ze wilden dat ik met pensioen zou gaan.”

Niet kapot te krijgen

Johnny had net een scène opgenomen voor het derde deel ‘The Secrets of Dumbledore‘ toen hij werd vervangen door acteur Mads Mikkelsen. Warner Bros. bracht destijds een verklaring uit waarin ze Johnny bedankten voor zijn werk. Zelf liet hij toen weten dat hij ‘op verzoek van de studio’ vertrok en zich daarbij had neergelegd. Wanneer Johnny terugblikt op dat moment, vertelt hij wat hij toen dacht: “Fuck you. Er zijn veel te veel versies van mij om kapot te maken. Als je denkt dat je me meer pijn kunt doen dan ik al heb gehad, dan vergis je je zwaar.”

Na de verloren zaak in het Verenigd Koninkrijk spande Depp in de Verenigde Staten een nieuwe rechtszaak aan, dit keer tegen zijn ex-vrouw Amber Heard. Die zaak won hij uiteindelijk. Nieuwe delen van Fantastic Beasts zijn sindsdien ‘geparkeerd’.

