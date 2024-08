Cardi B kondigt zwangerschap aan op dag dat ze scheiding indient

Cardi B en haar man Offset verwachten een derde kindje samen. De rapper maakte donderdag, de dag dat ze haar scheiding aanvroeg, bekend dat ze zwanger is.

“Met elk einde komt een nieuw begin! Ik ben zo dankbaar dat ik dit seizoen met jou heb mogen delen, je hebt me meer liefde gebracht, meer leven en vooral mijn kracht vernieuwd!”, schrijft Cardi bij een foto van haar zwangere buik. “Je hebt me eraan herinnerd dat ik alles kan hebben! Je hebt me eraan herinnerd dat ik nooit hoef te kiezen tussen leven, liefde en mijn passie!”

De rapper schrijft dat ze niet kan wachten om het kindje te ontmoeten. “Jij, je broer en je zus hebben me laten zien waarom het de moeite waard is om door te zetten!”

Cardi en Offset trouwden in 2017 en kregen twee kinderen, Kulture en Wave. Door de jaren heen gingen er meermaals geruchten dat Offset ontrouw was. Ingewijden vertellen aan TMZ dat dat niet de aanleiding is voor de breuk. Ze zouden uit elkaar zijn gegroeid. De rapper had in 2020 al een keer een scheiding aangevraagd, maar ze kwam daar later op terug.