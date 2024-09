Cardi B aangeklaagd om deze ‘leugen’

Cardi B en Offset worden aangeklaagd omdat zij niet voldoende hebben betaald voor de villa die ze gebruikten voor de clip Like What. Dat meldt TMZ op basis van rechtbankdocumenten.

Volgens de papieren zouden Cardi B en haar man Offset, die de clip regisseerde, de eigenaar van de prestigieuze Beverly Hills-villa niet hebben verteld dat zij het gebouw wilden gebruiken in een clip. Daarom verhuurde de eigenaar het pand voor een gewone prijs.

Nu de eigenaar erachter is gekomen dat er een goed bekeken clip van Cardi B is gedraaid, wil hij een hoger bedrag hebben. Hij eist 35.000 dollar. De man zegt door het team van Cardi B te zijn voorgelogen. De clip Like What is meer dan 27 miljoen keer bekeken in zes maanden tijd.