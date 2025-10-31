Brittany Snow over seksscènes met vrouw: ‘Fijner dan met mannen’

Tekst: Denise Delgado

Brittany Snow (39) heeft zelden zó ontspannen seksscènes gefilmd als met collega Malin Åkerman (47). In de podcast ‘Not Skinny But Not Fat’ vertelt de ‘Pitch Perfect’-actrice openhartig over hun samenwerking in de Netflix-serie ‘The Hunting Wives’.

Vrouwen zijn attenter

Volgens Brittany zijn vrouwen veel attenter naar elkaar toe. Zo bleven ze de hele tijd checken of het goed ging. “‘Gaat het goed met je? Mag ik mijn hand hier leggen?’ Het was gewoon zo fijn en zo anders.”

De actrice onthult dat zij en Malin zelfs een beetje misselijk werden van alle pepermuntjes die ze aten om hun adem fris te houden. “Mannen, die geven er soms niet om. Die hebben geen pepermuntje in hun mond,” grapt ze.

Onzelfzuchtig en aardig

Volgens Brittany is Malin ‘opener is met naaktheid’, terwijl zijzelf wat terughoudender was. “Dan zei ze: ‘Wil je dat ik mijn lichaam hier plaats, zodat je dit deel van jezelf niet hoeft te laten zien?'” Ik dacht: dit is zo onzelfzuchtig en aardig.”

Brittany speelt in The Hunting Wives de rol van Sophie, een vrouw die met haar man naar het rustige Maple Brook verhuist, maar al snel wordt meegesleurd in de verleidelijke wereld van Margo Banks (Malin Åkerman). De actrice verklapt dat het tweede seizoen binnenkort wordt opgenomen.

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @NETFLIX & @BRITTANYSNOW