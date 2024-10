Britney Spears verbrandt wimpers en wenkbrauwen door aansteken open haard

Britney Spears heeft zo’n zes maanden geleden haar wimpers en wenkbrauwen verbrand bij het aansteken van de open haard. Ook een deel van haar kapsel vatte daarbij vlam. Dat heeft de zangeres gedeeld in een bericht op Instagram.

In een video deelt Spears dat ze het aansteken van de haard meestal aan haar beveiligers overlaat, maar dat ze het deze keer toch zelf probeerde. “Het ontplofte letterlijk in mijn gezicht”, zei ze over het vuur, dat daarbij haar wimpers en wenkbrauwen verbrandde. Dat ook haar hoofdhaar vlam vatte, is volgens de zangeres nog steeds te zien aan haar “babypony”.

De zangeres vertelde verder dat ze op het punt stond om naar de eerste hulp te gaan, omdat haar gezicht zoveel pijn deed. “Het deed pijn om mijn telefoon aan te raken, het deed pijn om ijs op mijn gezicht te leggen”, aldus Spears. Na zo’n zes tot zeven uur besloot de zangeres drie pijnstillers te nemen en te gaan slapen. “Alles is goed nu. Dit soort dingen gebeuren”, besloot ze.