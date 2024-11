Britney Spears komt met eigen juwelenlijn: ‘Ben zo enthousiast’

Britney Spears brengt binnenkort haar eigen juwelenlijn op de markt. Dat kondigt de 42-jarige Princess of Pop aan in een bericht op Instagram. Volgens Spears gaat zij “verfijnde, unieke en zeer bijzondere” juwelen verkopen.

De juwelenlijn van Spears heet B Tiny. “Ik ben zo enthousiast”, schrijft Spears. “Ik realiseer me hoe geweldig het is om een kunstenaar te zijn die op veel verschillende manieren gepassioneerd is. Jullie gaan er echt dol op zijn!”

Bij haar bericht deelt Spears ook een van haar creaties. Daarop is een gouden armband met blauwe en groene kralen te zien. Wanneer de sieraden van Spears te koop zijn deelt de zangeres niet.

Spears brak 25 jaar geleden door met haar nummer …Baby One More Time. Daarna scoorde ze nog hits met liedjes als Oops!… I Did It Again, Stronger en Toxic. De laatste jaren brengt Spears vrijwel geen muziek meer uit. In 2022 verscheen nog wel het nummer Hold Me Closer, dat ze samen met Elton John maakte.