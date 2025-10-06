29th Annual Glaad Media Awards Arrivals Britney Spears

Britney Spears gewond na val van trap: ‘Het was verschrikkelijk’

Tekst: Denise Delgado

06/10/2025

Pech voor Britney Spears (43): de zangeres is van de trap gevallen en daarbij gewond geraakt. In een video op Instagram laat ze zien dat haar knie in het verband zit.

‘Ik ben van de trap gevallen bij een vriend thuis,’ schrijft ze onder haar dansfilmpje. ‘Het was verschrikkelijk.’ Of er iets gebroken is, weet Britney nog niet.

Ook deelt ze dat haar ‘jongens’ weer zijn teruggekeerd naar Maui, het Hawaiiaanse eiland waar haar zonen Sean (20) en Jayden (19) wonen met hun vader, Kevin Federline. Britney en Kevin waren tussen 2004 en 2007 getrouwd.

Eerder dit jaar liep de relatie van de zangeres met Paul Soliz opnieuw op de klippen. De twee leerden elkaar in 2023 kennen, toen hij als klusjesman voor haar werkte. Rond Valentijnsdag zou Britney een punt achter de relatie hebben gezet.

