Brigitte Bardot: Delon laat leegte achter die niet te vullen is

Brigitte Bardot is getroffen door het overlijden van haar goede vriend en acteur Alain Delon. Hij laat “een gigantische leegte achter die niets of niemand kan vullen”, schrijft de 89-jarige Bardot in een handgeschreven brief die ze deelt op X.

Delon vertegenwoordigde volgens Bardot “het beste van de Franse prestigecinema”. Ze noemt hem dan ook “een ambassadeur van elegantie, talent en schoonheid”. Bardot rouwt echter niet alleen om de artiest die Delon was. “Ik verlies een vriend, een alter ego, een partner”, schrijft ze.

Rosalie van Breemen

De 88-jarige acteur overleed zondag omringd door familie vreedzaam in zijn huis. Delon had meerdere kinderen, onder anderen van de Nederlandse Rosalie van Breemen.