Black Panther-actrice Connie Chiume (72) overleden

Black Panther-actrice Connie Chiume is op 72-jarige leeftijd overleden. Haar zoon vertelt aan de tv-zender Newzroom Afrika dat zijn moeder is gestorven na een “medische procedure”.

“We zijn er trots op dat we haar kinderen zijn, ik denk dat ze ons iets prachtigs heeft nagelaten”, vervolgt Nongelo Chiume. Ook prijst hij het werk dat zijn moeder heeft gedaan voor goede doelen in Zuid-Afrika. “We willen haar werk voortzetten.”

Oeuvreprijs

Chiume is vooral bekend door haar rol van Zawavari in Black Panther (2018) en het vervolg. Ook was ze te zien in Black Is King, de musicalfilm van Beyoncé. De actrice speelde in talloze Zuid-Afrikaanse televisieseries. Voor haar werk kreeg ze in 2022 een oeuvreprijs tijdens de South African Film and Television Awards.