Billie Eilish: ‘Ik ben geghost, het was krankzinnig’

Billie Eilish is afgelopen december het slachtoffer geworden van ghosting. Van de ene op de andere dag hoorde ze niets meer van een jongen met wie ze zou gaan daten. In de podcast Miss Me? van de BBC vertelt de wereldster dat ze het voorval “krankzinnig” vond.

“Ik ben zeker geghost”, vertelde ze in het gesprek met Lily Allen en Miquita Oliver. “Tot op de dag van vandaag heeft hij me nooit meer een berichtje gestuurd”, zei Eilish. “Ik dacht: ben je overleden? Ben je letterlijk overleden?”

De 22-jarige Amerikaanse vertelde dat ze de jongen in kwestie al jaren kende en dat ze op het punt stond om met hem af te spreken. “Nooit meer iets van gehoord. Ooit. Ik kon het niet geloven.” Later zag ze dat de jongen met iemand anders aan het daten was, zei ze.