Bill Gates erkent affaires en biedt excuses aan voor Epstein-contact

Tekst: Denise Delgado

Bill Gates heeft tijdens een interne bijeenkomst van de Gates Foundation openlijk stilgestaan bij zijn contact met Jeffrey Epstein. In een opname die volgens Amerikaanse media bestaat, zou hij daarbij excuses hebben aangeboden voor de ophef en de reputatieschade die het de stichting heeft opgeleverd.

Twee affaires

Volgens dezelfde bron erkende Gates ook dat hij tijdens zijn huwelijk met Melinda Gates twee affaires had met Russische vrouwen: één met een bridgespeelster die hij via toernooien leerde kennen en één met een kernfysicus uit zijn zakelijke netwerk. Gates benadrukte daarbij dat hij ‘niets illegaals’ heeft gedaan.

‘Enorme fout’

Gates noemde het achteraf een ‘enorme fout’ dat hij tijd met Epstein doorbracht en zei dat hij spijt heeft dat dit mensen heeft geraakt. Ook zou hij hebben gezegd dat het een schaduw wierp over de stichting en haar werk.

Eerder werd al gemeld dat Epstein zou hebben geprobeerd Gates onder druk te zetten met kennis over één van die affaires. Die affaire zou rond 2010 zijn begonnen; later zou Epstein de vrouw hebben ontmoet en zou hij in 2017 per mail hebben gevraagd om kosten te vergoeden voor een opleiding die hij voor haar had betaald.

Gates zou hebben uitgelegd dat Melinda altijd al wantrouwig was over Epstein. Toch bleef hij naar eigen zeggen tot 2014 contact houden. Daarbij zou hij ook met Epsteins privéjet hebben gevlogen en hem in meerdere landen hebben gezien.

Gates stelde dat hij nooit op Epsteins eiland is geweest en geen contact had met slachtoffers of de vrouwen om Epstein heen. Ook zou hij hebben benadrukt dat hij nooit bij Epstein bleef overnachten.

Scheiding

Bill en Melinda Gates waren getrouwd van 1994 tot 2021. Melinda noemde eerder de affaires en de Epstein-connectie als redenen waarom hun huwelijk strandde.

BEELD: ANP