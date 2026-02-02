Model Yfke Sturm doorbreekt stilte na vermeldingen in Epstein-documenten: ‘Ik was naïef’

Bulgari En Van Gogh Museum Inloop Yfke Sturm

02/02/2026

Yfke Sturm (44) reageert voor het eerst uitgebreid op haar frequente vermelding in de vrijgegeven Epstein-documenten. Op de website van het Amerikaanse ministerie van Justitie staat haar naam in honderden stukken. In een schriftelijke verklaring zegt het Nederlandse model dat haar ‘gedachten boven alles uitgaan naar de vrouwen en meisjes die schade is aangedaan’.

Intensief contact

Uit de documenten blijkt dat Epstein en Sturm tussen 2012 en 2016 intensief contact hadden, vooral via privéberichten op de telefoon. In die periode was Epstein al een veroordeelde zedendelinquent (eerste veroordeling in 2008). In de berichten vraagt Sturm hem onder meer om een scheidingsadvocaat tijdens haar breuk met toenmalig echtgenoot Imad Izemrane. Ook is er luchtigere uitwisseling, zoals eind 2012 over oudejaarsplannen: ‘Ben je al op je eiland?’, vraagt Sturm. Na zijn bevestiging volgt: ‘Zijn er al leuke meisjes?’

Ernstige inschattingsfout

Over haar eigen verleden spreekt Yfke klare taal. ‘Met de kennis van nu zie ik in dat mijn eerdere betrokkenheid een ernstige inschattingsfout was. Destijds was ik naïef en had ik geen volledig beeld van wie Epstein werkelijk was en van de schade die hij aanrichtte. Daar heb ik diep spijt van.’

Yfke benadrukt dat ze zich in haar leven en carrière heeft ingezet voor vrouwenrechten en veiligheid. ‘Die waarden zijn onveranderd gebleven.’ Ze spreekt haar solidariteit uit met slachtoffers en steunt hervormingen die bijdragen aan gerechtigheid. Ook haar manager reageert en plaatst de tijdlijn in perspectief: de gebeurtenissen speelden in een periode waarin hij Yfke niet vertegenwoordigde.

Dat Sturms naam veelvuldig voorkomt, betekent niet dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten; de precieze aard van hun relatie blijft onduidelijk in de stukken. De zogeheten ‘Epstein-files’ noemen tal van prominenten met wie Epstein contact had, onder wie Bill Gates, Woody Allen, Donald Trump, Bill Clinton en royals zoals prins Andrew en kroonprinses Mette-Marit.

De ophef ontstond nadat Shownieuws en Hart van Nederland meldden dat Yfke’s naam geregeld voorkomt in de vrijgegeven ‘Epstein-files’. Het zou gaan om honderden documenten, inclusief expliciete privéberichten. Uit de stukken blijkt dat er sinds eind 2011 intensief contact was, toen Epstein al een veroordeelde zedendelinquent was. Bekijk de video hieronder:

BEELD: ANP

