Beyoncé ontkent geruchten over tour volgend jaar: ‘Niet waar’

Beyoncé ontkent de geruchten dat zij volgend jaar op tour gaat. “Niet waar. Er valt hier niets te melden”, deelde de 43-jarige zangeres in een bericht op X.

“Zodra er nieuws is, hoor je dat als eerste rechtstreeks van de bron”, schreef Beyoncé verder in haar bericht. Eerder ging het gerucht dat de artieste het plan had om na haar optreden tijdens een Americanfootballwedstrijd in Houston op eerste kerstdag op tour te gaan.

Een paar weken geleden kwam naar buiten dat Beyoncé door Netflix was gestrikt om een show te geven tijdens de Americanfootballwedstrijd. Het is de eerste keer dat de streamingdienst wedstrijden uit de Americanfootballcompetitie NFL uitzendt. De zangeres zal liedjes van haar album Cowboy Carter zingen.

Netflix wil zich met het optreden van Beyoncé meten met de beroemde pauzeshows tijdens de Super Bowl, de finale van de NFL. Beyoncé was al twee keer te zien tijdens de Super Bowl. In 2013 was zij de hoofdartiest en in 2016 was ze samen met Bruno Mars te gast.