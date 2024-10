Artiestenmanager Scooter Braun laat conflict met Taylor Swift achter zich

In navolging van Taylor Swift heeft ook Scooter Braun de ruzie met de zangeres achter zich gelaten. “Het is vijf jaar later. Ik denk dat het tijd is om verder te gaan”, zei hij volgens Deadline donderdag op het evenement Bloomberg Screentime in Los Angeles.

Braun deed zijn uitspraken naar aanleiding van de tweedelige HBO-documentaire Taylor Swift vs. Scooter Braun: Bad Blood. Hij was naar eigen zeggen niet van plan om te kijken, maar deed dat toch op advies van zijn vader. De voormalige artiestenmanager vindt dat er “veel dingen verkeerd zijn weergegeven”.

“Ik denk dat het bij elk conflict belangrijk is dat mensen rechtstreeks met elkaar communiceren. Dat moet je niet via sociale media en voor het oog van de hele wereld doen. En ik denk dat als mensen de tijd nemen om met elkaar in gesprek te gaan, ze er meestal achter komen dat het monster niet echt is, en dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd”, zei Braun.

Lees ook: Taylor Swift annuleert concerten Wenen na verijdeld aanslagplan

Oude albums opnieuw opgenomen

De Amerikaan had zonder overleg de rechten van de eerste zes albums van de zangeres gekocht en weer verkocht. Swift besloot daarop al haar oude albums opnieuw op te nemen en uit te brengen onder haar eigen naam. Haar team meldde naar aanleiding van de documentaire in juni dat ze zich niet meer bezighoudt met het conflict en dat ze “verder is gegaan”.