Angelina Jolie (49) vindt werk beter worden naarmate ze ouder wordt

Angelina Jolie vindt dat haar werk beter wordt naarmate ze ouder wordt. Dat zegt de actrice in een interview met de krant The Sunday Times.

In het interview doelt Jolie daarmee niet specifiek op de rollen die ze aangeboden krijgt, maar op “de levenservaring die je toevoegt”. De 49-jarige actrice vindt dat ouder en wijzer worden haar werk positief beïnvloedt. Ze ziet ouder worden dan ook niet als iets negatiefs, maar juist als “een uitdaging” die ze kan gebruiken in de rollen die ze speelt.

Intensieve zanglessen

Operazangeres Maria Callas, die door Jolie wordt gespeeld in de nieuwe film Maria, had juist een grote angst voor ouder worden. De film gaat over sopraan Callas tijdens haar laatste dagen in Parijs, waar zij overleed op 53-jarige leeftijd. Voor de film kreeg Jolie intensieve zanglessen.