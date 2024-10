Andrew Garfield heeft aandoenlijk gesprek met Elmo van Sesamstraat over dood moeder

Andrew Garfield heeft met Elmo van Sesamstraat gesproken over het verlies van zijn moeder. De twee maakten de video voor Sesame Workshop, de non-profitorganisatie verantwoordelijk voor educatieve kinderprogramma’s. Garfields moeder Lynn overleed in 2019 aan alvleesklierkanker.

In de video krijgt Garfield de vraag hoe het met hem gaat. “Ik denk vandaag aan mijn moeder”, zegt de 41-jarige acteur daarop. “Ze is nog niet zo lang geleden overleden en weet je, ik mis haar gewoon heel erg.”

Garfield vertelt daarop dat het soms oké is om iemand te missen, omdat het ook een “geschenk” is. Elmo zegt daarop dat hij juist verdrietig wordt wanneer hij iemand mist. “Ik ook, maar op een bepaalde manier is het fijn om te voelen, want het betekent dat je echt van iemand hield als je ze mist”, zegt hij. “En als ik iemand mis, als ik mijn moeder mis, herinner ik me alle knuffels die ik van haar kreeg.”

Elmo is here to listen. Elmo loves you, Mr. Andrew Garfield! #EmotionalWellBeing pic.twitter.com/rW86tR5Gof — Elmo (@elmo) October 18, 2024

‘Elmo was favoriet’

De acteur sluit zijn gesprek met Elmo af met een klein geheimpje, dat hij in het oor van de rode Muppet fluistert: “Elmo was mijn moeders favoriet”.