‘Amber Heard in verwachting van tweede kindje’

Amber Heard is zwanger van haar tweede kindje. Dat zegt een woordvoerder van de Aquaman-actrice tegen People.

De 38-jarige actrice kreeg in 2021 een dochter, Oonagh Paige. De woordvoerder zegt dat de zwangerschap nog in een vroeg stadium is. “Amber is heel blij, zowel voor haarzelf als voor Oonagh Paige.”

Heard was voorheen getrouwd met acteur Johnny Depp. In 2022 kwam het voormalige stel in het nieuws door de slepende rechtszaak tussen de twee sterren. Depp had zijn ex aangeklaagd voor smaad. Uiteindelijk werd een schikking getroffen. De laatste film waarin Heard te zien was, was Aquaman and the Lost Kingdom (2023).