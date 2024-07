Advocaat in rechtszaal: ‘Justin Timberlake was niet onder invloed’

Justin Timberlake was niet onder invloed van alcohol toen hij op 18 juni achter het stuur stapte. Dat stelde zijn advocaat Edward Burke Jr. vrijdag in de rechtbank, waar de zaak tegen de Amerikaanse zanger was begonnen.

Volgens Burke had de arrestatie nooit mogen plaatsvinden. De raadsman beweert tegenover entertainmentwebsite TMZ dat de politie ernstige fouten heeft gemaakt. Hij wil daarom dat de rechter de zaak seponeert. Dat gebeurt naar verluidt niet.

Timberlake was zelf niet bij de zitting aanwezig. Hij treedt vrijdagavond op in Polen. Op 2 augustus gaat de zaak verder. Dan is Timberlake er vermoedelijk wel bij via een videoverbinding.

De Mirrors- en Cry Me A River-zanger werd in New York aangehouden nadat hij een stopteken had genegeerd en niet op de juiste weghelft reed. Volgens de agent had hij “bloeddoorlopen en glazige ogen” en rook hij naar alcohol. Hij weigerde daarnaast drie keer een blaastest.