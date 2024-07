‘Adele ten huwelijk gevraagd’

Volgens de tabloid The Sun is Adele ten huwelijk gevraagd door haar partner Rich Paul. Het aanzoek zou vorige week donderdag zijn gedaan en de zangeres zou “ja” hebben gezegd.

Een bron vertelt The Sun dat de 36-jarige Adele na het aanzoek direct met haar vrienden en familie heeft gevideobeld. Fans van de zangeres dachten dat Adele en Paul al in het geheim waren getrouwd, omdat ze haar partner eerder al haar man noemde tijdens optredens. Volgens de bron was dat “een inside joke” tussen het stel.

Adele was van 2018 tot 2021 getrouwd met haar ex-partner, Simon Konecki. De twee hebben samen ook een zoon, de 11-jarige Angelo. In 2022 begon Adele te daten met Paul. Hij heeft al drie kinderen uit een eerdere relatie.