Adele sluit concertreeks in München af: gaat ‘enorm lange tijd’ niet optreden

De concertreeks van Adele in de Duitse stad München is zaterdagavond ten einde gekomen. De 36-jarige zangeres richtte zich tijdens haar laatste show tot het aanwezige publiek en zei: “Bedankt München. Dit is echt magisch. Ik heb kippenvel”, aldus het Duitse persbureau dpa.

In oktober geeft Adele nog optredens in Las Vegas. Daarna neemt de zangeres een lange pauze om “een tijdje andere creatieve dingen” te doen, kondigde ze eerder al aan. Ze heeft rust nodig. “Ik heb de afgelopen zeven jaar een nieuw leven opgebouwd en ik wil daar nu de tijd voor nemen”, legde ze uit.

Adele heeft in augustus tien concerten gegeven in Duitsland. In totaal zijn meer dan 730.000 mensen van over de hele wereld afgereisd naar München om een show van de zangeres te kunnen zien. Voor haar concertreeks werd speciaal een podium gebouwd.

Tijdens de laatste show deelde Adele met haar publiek dat ze een paar uur later het vliegtuig naar huis zou pakken, zodat ze maandag haar kind naar school kan brengen.