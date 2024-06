Adele haalt hard uit naar fan

Adele heeft zaterdag tijdens haar concert in Las Vegas uitgehaald naar een bezoeker die riep dat de Pride “waardeloos” is. In een filmpje, dat door Sky News online is gezet, is te zien hoe ze direct reageert en de persoon vraagt stil te zijn.

“Ben je naar mijn show gekomen om te zeggen dat de Pride waardeloos is? Ben je niet goed bij je hoofd? Doe niet zo belachelijk”, zei een duidelijk geïrriteerde Adele. “Als je niets aardigs te zeggen hebt, houd dan gewoon je mond, oké?”

Zaterdag was de eerste dag van de Pride Month, de jaarlijkse viering waarin wereldwijd de acceptatie van de lhbti-gemeenschap centraal staat. Adele heeft al vaker haar steun uitgesproken voor de gemeenschap.