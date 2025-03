Acteur Mo Amer blikt met gemengde gevoelens terug op Netflixserie

Tekst: Denise Delgado

De Palestijnse acteur Mohammed Amer (43) kijkt met zowel trots als pijn terug op de Netflixserie Mo, een semi-autobiografisch verhaal gebaseerd op zijn eigen leven. In een interview met de BBC geeft hij toe dat het lastig is om erover te praten zonder emotioneel te worden.

In de serie staat een Palestijnse vluchteling centraal die zich probeert aan te passen aan een nieuw leven terwijl hij worstelt met een complex immigratieproces om Amerikaans staatsburger te worden. Voor Mohammed was het maken van de serie een intense ervaring. “Vanwege de enorme hoeveelheid emotie die erbij kwam kijken”, vertelt hij.

© Netflix

‘Ziel erin gelegd’

Het maken van een serie die zo nauw verbonden was met zijn eigen leven, was voor Mo een emotioneel zware ervaring. “Het was enorm slopend door de intense emoties die erbij kwamen kijken,” zegt hij. “Ik ben er ontzettend trots op. Ik heb mijn ziel erin gelegd, maar het doet nog steeds pijn dat ik het heb gemaakt.”

Een extra uitdaging was het bepalen van het tijdsbestek van het tweede seizoen. De laatste aflevering, waarin Mo zijn ouderlijkhuis op de Westelijke Jordaanoever bezoekt, speelt zich af op 6 oktober 2023—één dag voordat de gewapende Palestijnse groepering Hamas een ongekende grensoverschrijdende aanval op Israël uitvoerde, waarbij ongeveer 1.200 mensen omkwamen en meer dan 250 gijzelaars werden genomen.

Deze aanval leidde tot een grootschalig Israëlisch militair offensief in Gaza, waarbij volgens het door Hamas geleide ministerie van Volksgezondheid meer dan 48.000 Palestijnen, voornamelijk burgers, om het leven kwamen.

Het vermijden van 7 oktober in de verhaallijn was een ‘heel bewuste keuze’, legt Mo uit. De serie is in de basis een komedie, en scènes na de aanval zouden de aandacht hebben afgeleid van het verhaal en de personages. “Je volgde hun emoties niet echt meer,” zegt Mo. Hij legt uit dat het lastig was om zo’n actueel en gevoelig onderwerp in de serie te verwerken. “Het voelde als een riskant gebied om over te schrijven, omdat er in de tussentijd van alles zou kunnen gebeuren. En dan zou alles wat je had geschreven en in de serie verwerkt had ineens achterhaald kunnen zijn.”

De Netflixserie Mo ging in augustus 2022 in première en bestaat uit twee seizoenen van elk acht afleveringen. De tweede reeks verscheen in januari van dit jaar.

BEELD: GETTY IMAGES/NETFLIX