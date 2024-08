Acteur Justin Theroux, ex-man van Jennifer Aniston, stapt opnieuw in huwelijksboot

Acteur Justin Theroux is verloofd met actrice Nicole Brydon Bloom. De 53-jarige Theroux vroeg zijn 30-jarige vriendin ten huwelijk in Italië, waar het stel ook aanwezig is bij het filmfestival van Venetië, meldt People Magazine.

Op foto’s van de rode loper is te zien dat Bloom een diamanten ring draagt.

Theroux speelt de rol van Rory in de openingsfilm van het festival, Beetlejuice Beetlejuice. De acteur was eerder getrouwd met Jennifer Aniston van 2015 tot 2018.