Rihanna Asap Rocky Dior Homme: Outside Arrivals Paris Fashion Week Menswear Spring/summer 2026

A$AP Rocky en Rihanna stiekem getrouwd? ‘Liefhebbende echtgenoot’

Tekst: Denise Delgado

31/10/2025

De geruchtenmolen draait weer op volle toeren: zijn Rihanna (37) en A$AP Rocky (37) stiekem getrouwd? In een nieuw interview met ‘Perfect Magazine’ noemde de rapper zichzelf namelijk de ‘liefhebbende echtgenoot’ van de zangeres en dat bleef natuurlijk niet onopgemerkt.

“Vader, partner en liefhebbende echtgenoot zijn van mijn gezin is wat mij écht gelukkig maakt,” vertelde A$AP Rocky. De artiest, die zichzelf graag een ‘creatieve familieman’ noemt, geniet zichtbaar van het vaderschap.

Lees ook: Rihanna en A$AP Rocky verwelkomen derde kindje: een dochter

Rihanna en A$AP Rocky zijn sinds 2020 samen en inmiddels ouders van drie kinderen. In september verwelkomden ze hun derde kindje, een dochter.

Hoewel het stel hun relatie grotendeels privé houdt, wakkeren ze met dit soort uitspraken telkens weer de huwelijksgeruchten aan. Eerder grapte de rapper in een gesprek met Elle: “Hoe weet je dat ik niet allang een echtgenoot ben?”

BEELD GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @COMPLEX

