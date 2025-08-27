Prince Jackson, zoon Michael Jackson

Zoon van Michael Jackson is verloofd: ‘Nog een eeuwigheid te gaan’

Cute! Prince Jackson (28), de oudste zoon van de overleden Michael Jackson, is verloofd met zijn vriendin Molly Schirmang. Prince maakte het nieuws bekend via Instagram.

Inmiddels acht jaar samen

‘8 jaar achter de rug, nog een eeuwigheid te gaan. Molly en ik hebben veel tijd samen doorgebracht en ongelooflijke herinneringen gemaakt,’ pent Prince onder een reeks romantische foto’s. ‘We hebben de wereld rondgereisd, afgestudeerd en samen zoveel gegroeid. Ik kijk uit naar dit volgende hoofdstuk in ons leven terwijl we blijven groeien en geweldige herinneringen maken,’ gaat de zoon van Michael verder.

King of Pop

Michael Jackson overleed in 2009 aan een hartstilstand na een overdosis medicijnen. Hij wordt nog altijd beschouwd als de King of Pop, met tijdloze hits als ‘Thriller’, ‘Billie Jean’, ‘Beat It’ en ‘Man in the Mirror’ die wereldwijd succes behaalden.

Michael Jackson
Michael Jakcson en zijn zoon Prince – Instagram: @princejackson

