Presentator Quinty Misiedjan is verloofd: ‘Niet low key hierover’
26/02/2026
Quinty Misiedjan (29) heeft op Instagram bekendgemaakt dat ze ten huwelijk is gevraagd. Ze zei volmondig ja en laat trots haar verlovingsring zien.
Niet low key
Bij een reeks polaroids schrijft Quinty dat ze eigenlijk ‘low key’ wilde blijven, maar dat dat duidelijk niet lukt. ‘Oh my god. Wij gaan trouwen,’ deelt ze erbij.
Ook in haar podcast vertelt Misiedjan het nieuws aan co-hosts Soundos El Ahmadi en Edson da Graça. Terwijl ze een foto van het aanzoek laat zien, reageert Edson luid: “Oh shit!” Quinty zelf kan haar enthousiasme niet bedwingen: “We gaan trouwen!”
Emoties lopen op
In de studio wordt er vervolgens gegild en gelachen. Soundos is zichtbaar geraakt en roept enthousiast dat zelfs haar wimperlijm loslaat.
Relatie blijft privé
Over Quinty’s partner is weinig bekend: ze houdt haar geliefde bewust buiten de spotlights. Wanneer het stel precies trouwt, is nog niet bekend.
