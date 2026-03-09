Videoland komt met nieuw seizoen Máxima én nieuwe cast

Tekst: Denise Delgado

Goed nieuws! Videoland komt met een derde seizoen van de hitserie ‘Máxima’ Dat kondigt de streamingdienst aan nog voordat seizoen twee te zien is.

Verhaal springt vooruit

Waar seizoen twee, een van de best presterende Nederlandse dramaseries op het platform, het verhaal vertelt van het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima tot aan de inhuldiging, gaat seizoen drie verder. Dat duikt in een nieuwe periode: de eerste tien jaar van het koningschap.

Lees ook: Hoofdrolspelers serie Máxima in het echt ook verliefd

Nieuwe cast voor bekende rollen

Die tijdsprong betekent ook veranderingen in de bezetting. In seizoen drie wordt een nieuwe generatie acteurs geïntroduceerd: personages als Máxima, Willem-Alexander, Constantijn, Friso, Mabel en Laurentien worden door andere acteurs gespeeld. Wie dat zijn, maakt Videoland later bekend.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Eerst nog seizoen 2

Voor fans komt eerst seizoen twee: dat verschijnt zaterdag 14 maart op Videoland. Het seizoen telt zes afleveringen, waarvan er op de eerste dag meteen twee beschikbaar zijn.

Bekijk ook:

BEELD: VIDEOLAND