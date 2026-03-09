Videoland serie Máxima

Videoland komt met nieuw seizoen Máxima én nieuwe cast

Tekst: Denise Delgado

09/03/2026

Goed nieuws! Videoland komt met een derde seizoen van de hitserie ‘Máxima’ Dat kondigt de streamingdienst aan nog voordat seizoen twee te zien is.

Verhaal springt vooruit

Waar seizoen twee, een van de best presterende Nederlandse dramaseries op het platform, het verhaal vertelt van het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima tot aan de inhuldiging, gaat seizoen drie verder. Dat duikt in een nieuwe periode: de eerste tien jaar van het koningschap.

Nieuwe cast voor bekende rollen

Die tijdsprong betekent ook veranderingen in de bezetting. In seizoen drie wordt een nieuwe generatie acteurs geïntroduceerd: personages als Máxima, Willem-Alexander, Constantijn, Friso, Mabel en Laurentien worden door andere acteurs gespeeld. Wie dat zijn, maakt Videoland later bekend.

Eerst nog seizoen 2

Voor fans komt eerst seizoen twee: dat verschijnt zaterdag 14 maart op Videoland. Het seizoen telt zes afleveringen, waarvan er op de eerste dag meteen twee beschikbaar zijn.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

