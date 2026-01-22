Zó vieren Willem-Alexander en Máxima hun trouwdag
22/01/2026
Op 2 februari is het feest! Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dan 24 jaar getrouwd. Toch wordt het geen luierdag voor het paar. Dít is hoe zij hun jubileum vieren…
Werkbezoek
De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat Willem-Alexander en Máxima op maandag 2 februari samen op werkbezoek gaan.
De koning en koningin bezoeken in de ochtend in het Wijkpaleis in Rotterdam enkele sociale initiatieven die de afgelopen jaren door het Oranje Fonds zijn gesteund. Het is meteen hun 250e activiteit als beschermpaar van het fonds.
Lees ook: Willem-Alexander herbeleeft marinejaren met oud-klasgenoten
Huwelijkscadeau
Het Oranje Fonds was in 2002 het huwelijkscadeau van alle Nederlanders aan het paar. Sinds de start werden ‘meer dan 250.000 initiatieven gesteund met kennis, advies, geld en een netwerk van partners en vrijwilligers’, laat de RVD weten. Bekende acties zijn Burendag, NLdoet, Maatjes Gezocht en Cariben Doet. ‘Met de Appeltjes van Oranje worden initiatieven bekroond en beloond die ervoor zorgen dat niemand er alleen voor hoeft te staan en iedereen mee kan doen.’ Ook zijn er programma’s als het Groeiprogramma, Kansen voor Kinderen en Samen Sterker tegen Armoede.
Lees ook: Videoland lanceert op trouwdag koningspaar docuserie ‘Willem-Alexander & Máxima’
Serie op Videoland
Op hun trouwdag lanceert Videoland een driedelige docuserie. De trailer schetst de ontluikende liefde van koning Willem-Alexander en koningin Máxima en 02-02-2002 als keerpunt. De serie laat ook misstappen, offers en de druk van het publieke leven zien.
BEELD: ANP/INSTAGRAM: @VIDEOLANDONLINE
Via: Royalty-Online
