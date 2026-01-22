Nieuwjaarsontvangst Koningspaar Voor Buitenlandse Diplomaten willem-alexander maxima

Zó vieren Willem-Alexander en Máxima hun trouwdag

Tekst: Denise Delgado

22/01/2026

Op 2 februari is het feest! Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dan 24 jaar getrouwd. Toch wordt het geen luierdag voor het paar. Dít is hoe zij hun jubileum vieren…

Werkbezoek

De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat Willem-Alexander en Máxima op maandag 2 februari samen op werkbezoek gaan.

De koning en koningin bezoeken in de ochtend in het Wijkpaleis in Rotterdam enkele sociale initiatieven die de afgelopen jaren door het Oranje Fonds zijn gesteund. Het is meteen hun 250e activiteit als beschermpaar van het fonds.

Lees ook: Willem-Alexander herbeleeft marinejaren met oud-klasgenoten

De tekst gaat verder onder de foto.

Koningin Máxima Reikt Appeltjes Van Oranje Uit
Koningin Máxima Reikt Appeltjes Van Oranje Uit

Huwelijkscadeau

Het Oranje Fonds was in 2002 het huwelijkscadeau van alle Nederlanders aan het paar. Sinds de start werden ‘meer dan 250.000 initiatieven gesteund met kennis, advies, geld en een netwerk van partners en vrijwilligers’, laat de RVD weten. Bekende acties zijn Burendag, NLdoet, Maatjes Gezocht en Cariben Doet. ‘Met de Appeltjes van Oranje worden initiatieven bekroond en beloond die ervoor zorgen dat niemand er alleen voor hoeft te staan en iedereen mee kan doen.’ Ook zijn er programma’s als het Groeiprogramma, Kansen voor Kinderen en Samen Sterker tegen Armoede.

De tekst gaat verder onder de foto.

Foto Beneluxpress,
02-02-2002

Lees ook: Videoland lanceert op trouwdag koningspaar docuserie ‘Willem-Alexander & Máxima’

Serie op Videoland

Op hun trouwdag lanceert Videoland een driedelige docuserie. De trailer schetst de ontluikende liefde van koning Willem-Alexander en koningin Máxima en 02-02-2002 als keerpunt. De serie laat ook misstappen, offers en de druk van het publieke leven zien.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @VIDEOLANDONLINE
Via: Royalty-Online

LEES OOK

Prins Harry breekt in getuigenbank: ‘Ze blijven achter me aankomen’
Prinses Amalia reist mee naar Winterspelen; én een throwback!
Zó duister is de koninklijke link bij Andrews vermoedelijke nieuwe huis
Prins Harry voelde zich ‘ongelooflijk paranoïde’ door illegale informatieverzameling
Lees meer Royalty

Uit andere media

Weekend Winter Vol Liefde Hans Noorwegen Horizontal 16 9 (1)

Emoties barsten los: Yvonne vertrekt, Thérèse breekt in Winter Vol Liefde

In aflevering negen bereikt de spanning een kookpunt als Hans iemand naar huis moet sturen. Het afscheid raakt niet alleen de betrokkenen, maar slaat ook een bres in de vriendschap die net is ontstaan.
Party Winter Vol Liefde Hans Noorwegen Horizontal 16 9 (1)

Tranen vloeien bij vertrek in ‘Winter Vol Liefde’: ‘Mijn maatje’

In aflevering negen van ‘Winter Vol Liefde’ lopen de emoties hoog op als Hans een keuze moet maken tussen zijn twee logees. Het vooruitzicht om iemand teleur te stellen valt hem zichtbaar zwaar. Het vertrek van Yvonne raakt niet alleen Hans, maar vooral Thérèse (70), die haar nieuwe vriendin met pijn in het hart ziet gaan.
Vriendin Hoe je jezelf kunt beschermen tegen emotioneel misbruik in een narcistische relatie

Dit is waarom je je emoties beter niet kunt wegstoppen

We hebben het allemaal weleens gehoord: “Laat het los en ga verder.” Maar als je verdrietig, boos of angstig bent, voelt dat advies soms allesbehalve helpend. Juist het echt doorvoelen van je emoties kan je helpen om te herstellen en je beter te voelen. Maar hoe begin je daar eigenlijk mee?
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise