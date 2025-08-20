Zeiltocht willem-alexander oud-klasgenoten De Groene Draeck

Willem-Alexander herbeleeft marinejaren met oud-klasgenoten

Tekst: Denise Delgado

20/08/2025

Een letterlijke throwback: Koning Willem-Alexander (58) maakte woensdagochtend een zeiltocht met zijn oud-klasgenoten van het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder. Het koninklijk huis deelt enkele nostalgische terugblikken op hun opleidingstijd.

De Groene Draeck

Vanuit de haven van Monnickendam gingen koning Willem-Alexander en zijn oud-klasgenoten gezamenlijk aan boord van het zeiljacht De Groene Draeck. Op Instagram deelt het Koninklijk Huis foto’s van toen de koning in 1986, als Prins van Oranje, zijn opleiding bij de Koninklijke Marine volgde.

Onderdeel van de opleiding was een reis op de Hr.Ms. Urania, het zeilend schip voor marineofficieren in opleiding. Op het opleidingsschip werd zeemanschap in de praktijk geleerd, zoals navigeren, varen en zeilen. Op 1 juli 1986 werd de Prins van Oranje beëdigd tot luitenant-ter-zee bij de marine op de Hr.Ms. Tromp in Den Helder.

Kameraadschap

Ook beelden van de huidige boottocht zijn te zien, met daarbij de tekst van de Rijksvoorlichtingsdienst: ‘Een kameraadschap voor het leven.’

Cadeau voor prinses Beatrix

De Groene Draeck is het zeiljacht dat prinses Beatrix voor haar achttiende verjaardag kreeg. Of het schip deelneemt aan SAIL Amsterdam, dat vandaag van start gaat, is nog onbekend. Prins Maurits is sinds 2014 beschermheer van het evenement.

